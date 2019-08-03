Никита Щербак: "Стараюсь разговаривать со всеми по-русски"

Нападающий "Авангарда" Никита Щербак прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:3) в рамках Sochi Hockey Open.

– Первый матч прошел хорошо, более-менее. У нас были тренировки, все отрабатываем. "Локомотив" – хорошая команда, в первых двух периодах нам было немного места.

– По сути заржавели?

– Что значит "заржавели"?

– Есть такое понятие. Застоялись, давно не играли.

– Скорее всего. Тяжело было, у нас было только две игровые тренировки, непросто вкатиться. Поэтому первый период такой нехороший получился.

– Похож Боб Хартли на тренеров в НХЛ?

– Да, похож.

– Как вам в "Авангарде"? Отвыкли от русской речи?

– Да, отвык. Привык на английском разговаривать, но ребята мне помогают. Стараюсь разговаривать со всеми по-русски.

– Как с площадками? Они тут большие.

– А что с ними? Я не заметил разницы, не считаю, сколько метров. Я выхожу и играю.