Никита Щербак: "Стараюсь разговаривать со всеми по-русски"

Нападающий "Авангарда" Никита Щербак прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:3) в рамках Sochi Hockey Open.
– Первый матч прошел хорошо, более-менее. У нас были тренировки, все отрабатываем. "Локомотив" – хорошая команда, в первых двух периодах нам было немного места.
– По сути заржавели?
– Что значит "заржавели"?
– Есть такое понятие. Застоялись, давно не играли.
– Скорее всего. Тяжело было, у нас было только две игровые тренировки, непросто вкатиться. Поэтому первый период такой нехороший получился.
– Похож Боб Хартли на тренеров в НХЛ?
– Да, похож.
– Как вам в "Авангарде"? Отвыкли от русской речи?
– Да, отвык. Привык на английском разговаривать, но ребята мне помогают. Стараюсь разговаривать со всеми по-русски.
– Как с площадками? Они тут большие.
– А что с ними? Я не заметил разницы, не считаю, сколько метров. Я выхожу и играю.