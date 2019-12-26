Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин в интервью «Известиям» рад, что произошел его обмен из «Авангарда». Хоккеист хочет играть, а не сидеть на скамейке.

— Как произошел ваш обмен?

— Последний месяц я болел — у меня была пневмония. Потом вылечился, вышел, тренировался в полную силу, но так и не играл. А потом в «Авангарде» мне сказали, что надо сократить платежную ведомость, поэтому я перешел в «Металлург». И я рад, что меня обменяли. Я хочу играть, а не сидеть на скамейке. Сейчас для меня выход на лед в составе «Магнитки» — глоток свежего воздуха.

— Уже не осталось надежд на получение игрового времени в «Авангарде»?

— Я не знаю. Просто живу одним днем и ничего не загадываю наперед. Так вышло, что у меня сменился клуб — это часть хоккея. Получилось, что стал не нужен в «Авангарде». Но доволен, что пригодился «Магнитке» и меня взяли в команду.