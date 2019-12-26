Никита Пивцакин: «Дальше у «Магнитки» все будет только лучше»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин в интервью «Известиям» признался, что только в первом периоде дебютного матча было сложно. Хоккеист был обменян из «Авангарда» и его дебют за «Магнитку» пришелся на встречу против ЦСКА.

— Сложно было после месячного простоя выходить на лед именно против ЦСКА — сильнейшей команды лиги?

— Да нет. Сейчас любой соперник непростой. ЦСКА — хорошая рабочая команда. Первый период был для меня сложным, но затем я вкатился и стало полегче.

— Почему, на ваш взгляд, не удалось удержать преимущество?

— Мы два раза вели в счете, но считаю, что во втором периоде был переломный момент, когда мы перед самым перерывом пропустили вторую шайбу. А в третьем игра шла до гола. ЦСКА смог забить в большинстве, а мы нет.

— Тяжело играть в команде, которая привыкла решать большие задачи, бороться за титулы, а сейчас вынуждена биться за место в плей-офф?

— У них был непростой старт. Но потом все начало налаживаться. Думаю, дальше будет только лучше. Просто нам нужно время, чтобы достичь необходимого уровня игры и взаимопонимания. Верю, что скоро это всё придет и «Металлург» станет стабильно побеждать в этой «регулярке».