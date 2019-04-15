Никита Нестеров: "Удивительно, что не получили ни одного большинства за игру"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров – о втором матче финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда" (3:0). Напомним, что армейцы ведут в серии 2-0, следующий матч состоится 17 апреля в Балашихе.

– Очень классная игра: две команды бились, – сказал Нестеров. – Удивительно, что не получили ни одного большинства за игру. Но ничего страшного, идем дальше.

– Можно называть вашу игру с Шумаковым "челябинским противостоянием". Шалунов, Нестеров против Шумакова.

– Много хороших игроков из Челябинска. Там хорошая школа. В каждой команде есть челябинские ребята.

– Сегодняшняя игра получилась тяжелой, в отличие от первого матча.

– А кто сказал, что первая игра была легкой? (Алена Гребенькова)