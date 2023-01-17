Никита Нестеров стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ

Никита Нестеров стал лучшим снайпером ЦСКА в КХЛ среди защитников, сообщает KHL Media.

29-летний хоккеист забил 33-й гол в составе армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Якову Рылову, на счету которого 32 заброшенные шайбы за ЦСКА в КХЛ.

В сезоне-2022/23 Нестеров провел 46 матчей и набрал 31 (8+23) очко.