Нестеров стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории плей-офф КХЛ

Игрок ЦСКА Никита Нестеров установил рекорд результативности для защитников в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В стартовой игре серии первого раунда Кубка Гагарина с петербургским СКА он отдал голевую передачу.

На счету 32-летнего хоккеиста стало 59 (10+49) очков в играх плей-офф КХЛ. Нестеров обошел завершившего карьеру Илью Никулина, в активе которого было 58 (16+42) очков.

Нестеров является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. На его счету также золото и серебро Олимпийских игр, и бронза чемпионата мира 2019 года.