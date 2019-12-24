Никита Нестеров: «Сегодня все сделала командная работа»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

— Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Нестерова. — Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в зоне гостей, в этом было наше преимущество. Мы заметили, что в какой-то момент соперник подсел. В целом сегодня у нас всё сделала командная работа