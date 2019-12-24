КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никита Нестеров: «Сегодня все сделала командная работа»

24 декабря 2019, 23:38

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

— Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы, — цитирует официальный Twitter ЦСКА Нестерова. — Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в зоне гостей, в этом было наше преимущество. Мы заметили, что в какой-то момент соперник подсел. В целом сегодня у нас всё сделала командная работа

Дополнительная информация

https://twitter.com/hccska/status/1209566119838863360

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир