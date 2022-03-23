Никита Нестеров: «Проспали начало первого периода»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (6:3, 4-0).

«Проспали начало первого периода, потом вкатились, начали забивать, довели дело до победы. Я уверен в своей команде, у нас есть резерв, думаю, мы сегодня это показали. Мы можем прибавлять от матча к матчу. Хорошо, что в этом матче показали характер, смогли отыграться.

Пару дней отдохнем и будем готовиться дальше. Мы рады, что выиграли две серии 4-0, есть время отдохнуть и восстановить силы. Перед плей-офф не поверил бы в то, что мы пройдем «Локомотив» и «Динамо» без поражений», — цитирует Нестерова сайт КХЛ.

В финале Западной конференции армейский клуб встретится с победителем серии СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). ЦСКА в шестой раз за последние семь розыгрышей Кубка Гагарина вышел в финал на Западе.