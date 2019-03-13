Никита Нестеров – о 4:1 с "Динамо": "Тяжелая победа получилась"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвел итоги победного матча с "Динамо" (4:1, 1-0) на старте второго раунда Кубка Гагарина.

– Легкая победа получилась?

– Нет. Тяжелая. Счет не отражает того, насколько тяжелой была игра. "Динамо" – хороший соперник. Мы удачно забили свои голы, идем дальше – готовимся.

– Не было ощущения, что игра слишком размеренная, спокойная для плей-офф?

– Серия только началась. До этого была большая пауза. Все самое интересное впереди.

– "Витязь" не казался более серьезным соперником?

– Все команды в плей-офф хороши.

– Когда делали голевую передачу, отметили, что пересменка – слабое место динамовцев?

– Сорокин вышел из ворот, начал атаку, дал мне пас, я увидел Окулова – и все. (Алена Гребенькова)