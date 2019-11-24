Никита Нестеров: «Не обращаем внимание на то, на каком ЦСКА месте»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Автомобилиста» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги игры, информирует официальный сайт армейцев.

— Надо больше работать, лезть на пятачок, — приводит слова Нестерова пресс-служба ЦСКА. — Чистые голы не заходят, значит, надо «закапывать». Очень мало забрасываем в последнее время, поэтому я думаю, что надо там искать счастья, под воротами. За счет чего сопернику удалось забить? За счет наших собственных ошибок. Еще раз повторюсь: в первую очередь сейчас каждому нужно разобраться в себе, а потом уже и команда заиграет.

Я не считаю, что мы физически подсели. Тут больше психологический момент, да. Где-то пропала уверенность, где-то еще что-то. Я не психолог, так что не могу точно сказать. Будем работать, исправлять положение. Все в наших руках.

Мы сейчас не обращаем внимание на то, на каком мы месте. Мы разбираемся в своей игре.

«Автомобилист» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА — 43 балла и первое место (Западная).

ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних играх, уступив «Автомобилисту»