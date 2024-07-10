Нестеров: «Быть первым всегда здорово, но мне еще есть к чему стремиться»

Защитник и капитан ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что значит для него клубный рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ среди защитников.

«ЦСКА подарил мне памятный подарок за это достижение. Безусловно, мне было приятно. И в целом быть первым всегда здорово, но мне еще есть к чему стремиться», — цитирует «Газета.Ru» Нестерова.

9 февраля 2023 года Нестеров набрал 36 очков и побил достижение Якова Рылова, став самым результативным защитником ЦСКА в истории за одну «регулярку».