Никита Нестеров: "Если игроки в клубе ЦСКА, значит они – хоккеисты высокого уровня"

Защитник ЦСКА​ Никита Нестеров рассказал, как проходит подготовка к сезону.

– Команда вышла из отпуска, работает и тренируется, – приводит слова Нестерова официальный сайт москвичей. – С новыми ребятами со всеми познакомился уже, это хорошие игроки. Если они в клубе ЦСКА, значит они – хоккеисты высокого уровня. У нас все хорошо. Это предсезонка, ребята втягиваются. Сейчас главное – отрабатывать тактику и выполнять тренерское задание. Сезон покажет, кто и как тренировался.

– Команде предстоит провести два матча против "Адмирала".

– Играть тоже нужно. Эти два товарищеских матча с "Адмиралом" полезны для нас. Игрокам, тренерскому штабу и молодым ребятам – всем нужны игры. Конечно, хочется выиграть, но это не всегда получается. В прошлом году в первом матче мы вообще ни одной шайбы "Адмиралу" не забросили, а во втором матче одну. Оба раза проиграли по буллитам. Есть, конечно, причины такого результата. Мы были под нагрузкой, они сумели реализовать свои моменты.