Никита Нестеров: “Четыре очка за матч набирал только в школе”

Защитник ЦСКА Никита Нестеров​ после победы во втором матче серии с "Витязем" (6:2) вспомнил, когда в последний раз набирал по четыре очка за матч.

– Мои четыре очка за матч – это неплохо. Но мы пропустили два гола, нам надо лучше играть в обороне. Ребята помогли набрать эти очки, от них шли хорошие броски. Моим делом было просто отдать хороший пас.

– Очень много сегодня от синей линии залетало. Специально разбирали игру Ортио?

– Просто работаем, бросаем по воротам и закрываем вратаря.

– Почему не получается взламывать “Витязь” сразу?

– Несмотря на счет, “Витязь” – это хорошая команда, с ней тяжело играть. Мы стараемся в каждом периоде выкладываться по полной. Пока не получается, но будем работать дальше.

– Набирали когда-нибудь по четыре очка за матч?

– Если только в детстве, в школе.

– Почему в первом периоде Ортио все ловил, а вы ему забили набросом?

– Везение.

– В двух домашних матчах с ЦСКА в этом сезоне “Витязь” взял три очка из четырех. Есть ли какая-то разница?

– “Витязь” – хорошая команда, с которой тяжело играть, несмотря на счет. Серия только начинается, все еще впереди. (Владислав Уткин)

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