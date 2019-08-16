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Никита Нестеров: «Абсолютно нормально отношусь к силовой борьбе. Хоккей же не футбол»

16 августа 2019, 06:09
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Защитник ЦСКА Никита Нестеров после победы в контрольном матче против «Женевы-Серветт» отметил, что хорошо относится к силовой борьбе.

— Прекрасно, что удалось реализовать все свои моменты, — цитирует пресс-служба клуба Нестерова. — Соперник хорошо проявил себя в первом периоде. Получили удовольствие от встречи. Но пропустили три гола, значит есть пища для размышления и над чем работать. Нужно играть более надежно. Как отношусь к обилию силовой борьбы? Абсолютно нормально. Хоккей же не футбол. Тут постоянно идет силовая борьба и ты готов к ней. Если момент есть, и он не противоречит правилам, то я с удовольствием сыграю. Если момента нет, то просто так не буду.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/nikita_nesterov_khorosho_otnoshus_k_silovoy_borbe_khokkey_zhe_ne_futbol/

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