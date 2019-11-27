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Никита Лямкин: «В прошлом матче с «Сибирью» нам удалось забить свои голы, сегодня шайба в ворота не шла»

27 ноября 2019, 22:19
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1Б).

— Тяжелая игра, «Сибирь» — хорошая команда, бьется, старается, достаточно неплохо играет в обороне, — цитирует Лямкина официальный сайт «Ак Барса». — В прошлом матче с ними нам удалось забить свои голы, сегодня шайба в ворота не шла. Моменты были, на пятаке эта возня — сравняли и по буллитам довели до победы.

— Удивил соперник чем-то по сравнению с прошлой игрой? У «Сибири» перед матчем было 7 поражений подряд.
— Конечно, если у них такая серия, они из каждой игры хотят выжать максимум. В этом матче они бились, старались, но нам больше повезло.

— Момент с голом вспомните?
— Там все получилось достаточно быстро: решил бросить, шайба залетела. Может, даже вратарский гол где-то, в ближний угол.

— Буллит пытались исполнить так же, как и в прошлом матче.
— Да, Красиков, похоже, подглядел — надо было что-то другое делать.

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