Лямкин: «После поражения от «Автомобилиста» голову пеплом тоже не надо посыпать»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сегодня у «Автомобилиста» залетели шайбы. Конечно, и наши ошибки есть. Но мы не сдавались. Старались бороться до конца. Пытались перевернуть ход матча. Думаю, голову пеплом тоже не надо посыпать.

Во втором периоде пропустили много, хотя бы не шесть, а пять, было бы больше шансов. А так шесть было тяжело отыграть уже. Просто пытались забить сколько сможем. Есть проблемы с большинством, да. Нужно тренироваться и ответственее относиться каждому игроку. Тренеры подсказывают. В большинстве мы чуть несколько раз не пропустили сегодня, в третьем периоде были моменты у наших ворот. Это, конечно, не дело», — приводит пресс-служба клуба слова Лямкина.

«Ак Барс» набрал 3 очка в первых трех играх сезона и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Автомобилист» идет на 6-й строчке — 2 очка в 2 матчах.