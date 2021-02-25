Агент, бывший форвард ЦСКА Никита Квартальнов поделился воспоминаниями об игре под руководством отца, Дмитрия Квартальнова. Сейчас он возглавляет «Ак Барс».

— Отец знал мой характер — мне спуску давать было нельзя. Чем жестче, тем лучше. Любой игрок того ЦСКА не скажет, что у меня были какие-то поблажки, я всегда получал по полной программе, после каждой смены. И я за это отцу очень благодарен. Меня и в коллективе за это уважали, не было такого, что я папенькин сынок. У меня появился характер — мне уже ничего не было страшно.

Потом меня обменяли в «Нефтехимик», там отыграл сезон, немного не получилось, оказался в ВХЛ. А то, что отец из меня сделал максимум — это факт. Блата там точно не было: если я плохо играл, то пропускал матчи. В том плей-офф, когда мы проиграли «Металлургу», я сыграл один или два матча.

— Когда уходил из «Нефтехимика», не хотел поговорить с отцом, чтобы попробовать еще раз попасть в его команду?

— Была мысль, но она быстро прошла. И так я уже достаточно с ним поработал. Попытался сам, где-то не получилось. Никого не виню, часто говорят — тренер не тот, менеджер не тот. Со мной не тот случай: виноват только я сам.

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(Артур Хайруллин)