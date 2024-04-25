Курбанов — о том, что ему удалось сдержать Рэтан-Мэйса: «Это заслуга всей команды»
Трехкратный чемпион Евролиги форвард ЦСКА Никита Курбанов в интервью «СЭ» прокомментировал ход четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с «Енисеем» (2-0).
— В обоих матчах вам удавалось сдержать Рэтан-Мэйса. Довольны своей персональной игрой против американца?
— Еще после первой игры я сказал, что это заслуга всей команды. Понятно, что я играю с ним персонально, но против таких игроков тяжело защищаться один на один. Постоянно нужна подстраховка от наших «маленьких», наших «больших». Поэтому эти лавры я хочу распределить на всю команду.
— Мело Тримбл, которого признали лучшим запасным игроком регулярки Лиги ВТБ-2023/24, похоже, получил травму. Серьезная потеря?
— Не знаю, это вопрос медицинскому штабу. Может быть, не так все и сложно, как кажется на первый взгляд. Да, он не доиграл матч, но будем надеяться, что у Мело все обойдется и он поможет нам в ближайших матчах.
— Во втором матче серии Каспер Уэйр сыграл впервые за 2,5 месяца, набрав 12 очков (3/8 — трехочковые) и 6 передач. Сильно помог?
— Конечно. Мы знаем, что Каспер боец. После большой паузы, возможно, он пока не может комфортно чувствовать себя на площадке. Дело не в неуверенности, а в забытом чувстве игры. Тем не менее в нужный момент Уэйр выстрелил, как в своих лучших играх за ЦСКА. Забросил классные трехочковые, многое решил в концовке. Физически он хорошо готов, но нужно время, чтобы вновь почувствовать игровой ритм. Всячески помогаем ему в этом.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2