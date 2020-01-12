Нападающий Никита Коростелев в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1) открыл счет голам в КХЛ и за «Адмирал».

— Эмоции, конечно, положительные. Очень важная победа для нас. Проигрывали много в последнее время. Сейчас этой победой нужно перевернуть, отдохнуть, подготовиться... Впереди у нас две очень важные игры впереди, — цитирует игрока официальный сайт «Адмирала».

Ребята с первого дня меня приняли. Я после первой игры говорил, что коллектив очень хороший — это видно сразу. Ни одного плохого слова сказать не могу. Все, дай бог, будет хорошо и дальше.

Как отважился на такой гол? Не знаю даже, как... Просто на рефлексах действовал. Там повезло — проскочила, там повезло — проскочила, а потом уже увидел момент у ворот. Сделать что-то получилось.

Могу ли сказать, что «Ак Барс» не выручили вратари? Да нет — мы все 60 минут играли хорошо. Сто процентов Труш у нас подтащил, шляпу перед ним снимаю. А так, все ребята, все 4 звена по очереди бились, держали их в зоне, в нашей прогибались, но не ломались. Так что все довольны, всех с победой.

В конце драка несостоявшаяся была... Мне сбоку показалось, что немного грязно в спину было сыграно. Потом я пересмотрел — может, оно того и не стоило. Но за своих надо заступаться.