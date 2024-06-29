Коростелев — об удлинении сезона КХЛ: «Не будет такого бешеного расписания, как в прошлом году»

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев прокомментировал изменение предельного срока проведения чемпионата КХЛ.

«Я уже очень соскучился по хоккею. В прошлом сезоне рано вылетели. Хочется побыстрее влиться в игровой ритм. Сезон будет чуть длиннее, но это не какая-то колоссальная разница. Наоборот, не будет такого бешеного расписания, как было отрезками в прошлом году. Ждите от «Северстали» такой же яркий, быстрый, атакующий хоккей. Вся страна видела молодую и озорную «Северсталь». У нас остался такой же состав, тренерский штаб, ничего не поменяется. Только хотим улучшить результат. В плей-офф — 100 процентов», — цитирует Legalbet Коростелева.

В сезоне-2023/24 «Северсталь» заняла 5-е место в Западной конференции и проиграла «Спартаку» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

С сезона-2024/2025 ФОНБЕТ чемпионат КХЛ и OLIMPBET чемпионат МХЛ должны завершиться не позднее 31 мая. В минувшем сезоне предельный срок был 29 апреля.