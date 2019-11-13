Нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Тракторе». Контракт с ним заключен до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист из-за травмы провел за «Витязь» лишь 6 матчей, где не набрал ни одного очка. За карьеру в КХЛ Комаров защищал также цвета «Автомобилиста», минского и московского «Динамо», где в 204 матчах набрал 38 (21+17) баллов.

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