Никита Камалов: «Сделаем все, чтобы нынешняя результаты «Амура» оставалась до конца сезона»

Защитник «Амура» Никита Камалов в интервью «Известиям» прокомментировал перспективы хабаровской команды в борьбе за выход в плей-офф КХЛ, а также поделился впечатлениями от тренерских перестановок в последние месяцы.

В июле перед началом предсезонных сборов в отставку подал Александр Гулявцев, сославшийся на семейные обстоятельства. Сменивший его Павел Торгаев лишился своего поста в сентябре. С тех пор «Амур» возглавляет Сергей Светлов.

— Для любого клуба тренерская перестановка — стресс. Тем более 80% игроков, да и почти весь состав формировался под Гулявцева. Он отработал в «Амуре» полтора года, все уже знали этого тренера и его требования. Плохо, что так получилось, что семейные обстоятельства вынудили его покинуть Хабаровск. Но мы все понимаем. Оставалось только работать дальше.

— Почему не получилось у его помощника Павла Торгаева, который в итоге готовил команду к сезону и начинал первенство в качестве главного?

— Думаю, больше сказалась история с ковидом. При его работе во главе команды произошел этот пик заболевания — в конце предсезонки и начале сезона. Проблемы больше были связаны с карантином.

— Что привнес в коллектив Сергей Светлов после того, как возглавил «Амур» в сентябре?

— Свое видение хоккея, свои требования. Понадобилось несколько матчей, чтобы перестроиться под его систему. Поэтому поначалу и при Сергее Александровиче результаты не сильно улучшились. Но сейчас мы нашли взаимопонимание с главным тренером. Результаты улучшились. Будем надеяться, что так дело пойдет и дальше. Конечно, Дальний Восток — дело тонкое. Перелеты, смены часовых поясов не могут совсем не сказываться. Но сделаем все, чтобы нынешняя игра оставалась до конца сезона, а потом и в плей-офф, куда хотим выйти.

— За счет чего в прошлом сезоне, несмотря на все эти долгие перелеты и смену часовых поясов, «Амур» прибавил в конце регулярного чемпионата?

— Хорошо работал тренерский штаб, который знал, когда дать нагрузки, а когда — выходной. Медицинский штаб и массажисты тоже мастера своего дела и знают, когда и что нам нужно. Думаю, в нынешнем сезоне будет так же. Все-таки доктора у нас остались те же. И, кстати, тренеры из штаба Гулявцева тоже. Да и Сергей Александрович Светлов немало отработал на Дальнем Востоке в том же «Адмирале», поэтому знает специфику региона.