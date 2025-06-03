Никита Камалов подписал контракт с «Северсталью»

«Северсталь» заключила контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщает пресс-служба череповчан.

Соглашение рассчитано на год — до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист выступал в «Барысе» и магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в сезоне-2024/25 он провел 63 матча в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков. В плей-офф на счету Камалова 3 результативные передачи в 6 играх.