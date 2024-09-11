Гуслистов: «В минском «Динамо» все способны пошутить. Главное — не терять серьезность в игровые дни»

Нападающий минского «Динамо» Никита Гуслистов ответил на вопрос, кто главный шутник в команде.

«Да тут опять же, наверное, нет кого-то одного. Все, наверное, способны и пошутить, и посмеяться. Главное — не терять серьезность, особенно в игровые дни», — приводит слова Гуслистова Legalbet.

Гуслистов выступает за минчан с июля нынешнего года. До этого в КХЛ форвард провел 4 сезона в «Северстали».