Никита Гусев: "Знал, что побил рекорд – отдал эту передачу раньше, просто ее не записали"

Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (5:2). Напомним, что в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка и обновил рекорд чемпионата по количеству голевых передач за сезон - 61.

– Вы отдали 61 пас сегодня и побили рекорд Радулов, что скажете об этом?

– Ничего особенного не чувствую. Я отдал ее передачу еще раньше, но мне ее не записали. Поэтому не переживал, – отметил Гусев. – Знал, что побил рекорд, и играл спокойно.

– Радулов активно ведет инстаграм, не боитесь, что он что-нибудь напишет?

– У меня инстаграма нет, поэтому не переживаю.

– Отмечать будете как-то?

– Праздника по поводу этого достижения устраивать не буду – постараюсь еще лучше сыграть в следующих матчах.

– Почему не удалось забить еще после быстрых двух голов?

– "Йокерит" добавил во втором периоде начал играть агрессивнее, а мы опустились к своим воротам. Потом улучшили игру в третьем и победили. Хороший матч. Соперник играл агрессивно, давал нам мало места на льду. Эта игра пойдет в плюс. У нас еще есть резерв – нужно лучше использовать свои моменты. (Игорь Новиков)​