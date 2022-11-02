Никита Гусев забросил в первом матче после возвращения в СКА

Нападающий Никита Гусев забросил в первом матче после возвращения в СКА.

31-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Также на его счету результативная передача.

СКА объявил о возвращении Гусева во вторник, 1 ноября. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

В межсезонье форвард рассматривал вероятность продолжения карьеры в НХЛ, однако принял решение вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.