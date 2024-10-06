Никита Гусев стал четвертым игроком, отдавшим 400 голевых передач в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев достиг отметки в 400 результативных передач в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

6 октября бело-голубые на выезде обыграли «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. В третьем периоде Гусев отдал голевую передачу Джордану Уилу, который установил окончательный счет.

32-летний Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, сумевшим отдать 400 результативных передач. Нападающего «Динамо» опережают только Александр Радулов (460 передач), Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачев (633).