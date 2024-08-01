Никита Гусев продлил контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Никита Гусев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один год.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом в лиге.

В Кубке Гагарина Гусев забросил 3 шайбы и сделал 7 голевых передач в 9 встречах.