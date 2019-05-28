Никита Гусев получил приз лучшему бомбардиру сезона в КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев получил награду лучшему бомбардиру КХЛ в сезоне-2018/19. Форвард сборной России набрал 82 (17+65) очка.

Кроме того, СКА получил приз имени Всеволода Боброва, вручаемый самой результативной команде. Питерцы забросили 250 шайб за сезон.

Церемония вручения личных наград по итогам сезона-2018/19 проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.