Никита Гусев не попал в заявку СКА на матч с московским «Динамо»
13 октября, 19:06
Нападающий СКА Никита Гусев не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
СКА 12 октября объявил о контракте Гусева из НХЛ. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 год и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104+214) очков.
29-летний хоккеист выступал в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».
Матч СКА — «Динамо» состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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