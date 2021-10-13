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Никита Гусев не попал в заявку СКА на матч с московским «Динамо»

13 октября, 19:06
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Нападающий СКА Никита Гусев не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

СКА 12 октября объявил о контракте Гусева из НХЛ. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 год и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104+214) очков.

29-летний хоккеист выступал в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».

Матч СКА — «Динамо» состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcSKA/status/1448310178332430336

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Александр Кравченко все материалы автора
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