Никита Гусев не попал в заявку СКА на матч с московским «Динамо»

Нападающий СКА Никита Гусев не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Полная готовность к игре! Через час начнем матч в Ледовом именно таким составом. pic.twitter.com/3Kd51jSG4q — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 13, 2021

СКА 12 октября объявил о контракте Гусева из НХЛ. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 год и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104+214) очков.

29-летний хоккеист выступал в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».

Матч СКА — «Динамо» состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 (мск).