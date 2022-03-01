Никита Гусев: «Нахожусь в хорошем игровом тонусе и полностью готов к плей-офф»

Нападающий СКА Никита Гусев поделился настроем на серию первого раунда плей-офф против минского «Динамо».

— Какие ожидания от серии с минским «Динамо»?

— Хорошая команда — слабых в плей-офф не бывает. Надо начинать с первой игры и идти шаг за шагом. Конечно, мы изучили соперника, а все подробности увидите на игре.

— Товарищеские матчи помогли в подготовке? Удалось ли поймать игровой тонус?

— Конечно. Приехав с Олимпиады, сыграл одну игру и вернулся в тонус. Сейчас готов к плей-офф.

— Если говорить о моральном состоянии, не сильно ли вы устали? Ведь у ребят была пауза, они готовились, а вы практически «с колес».

— Все хорошо, у меня были пара дней на отдых. Думаю, даже наоборот, нахожусь в хорошем игровом тонусе и полностью готов к плей-офф.