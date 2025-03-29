Гусев — о голе в овертайме: «Если хочешь забить, то должен бросать»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился впечатлениями от заброшенной шайбы во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:1 OT, 2-0).

— Хорошая игра. Равная. Самое главное, что мы едем в Санкт-Петербург со счетом 2-0 в серии.

— Как решился на бросок в овертайме в неоднозначной позиции?

— Если ты хочешь забить, то должен бросать.

«Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля.