Нападающий Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в СКА из Северной Америки. Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2022 года.

— Очень рад вернуться в Россию, домой. И, с другой стороны — домой в Санкт-Петербург, потому что здесь я провел, наверное, лучшее время в России. Понял, что хочу вернуться обратно в СКА. Возвращаюсь с отличным настроением, буду рад всех увидеть вновь.

— Какие-то цели и задачи для себя уже определили?

— Цели — это командные задачи, а командные задачи у СКА — это всегда выиграть. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их. В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Слышал, сейчас есть определенные ограничения на допуск зрителей, но уверен, что от этого поддержка трибун не станет менее яркой.

— У вас в команде много знакомых, уже узнали, что изменилось за это время?

— Знаю в команде многих ребят: игроков и персонал. Надолго не теряли контакт друг с другом, постоянно был на связи и в курсе всех новостей.

— Есть цель в виде победы на Олимпиаде?

— Конечно, думаю, это цель для любого хоккеиста. Каждый хочет туда попасть и выиграть.

— Как оцените свою форму на данном этапе?

— Предсезонная подготовка была самостоятельная, физическое состояние оценю как очень хорошее, тем более сейчас я еще немножко отдохнул. Сборы в Торонто были тяжелые — первые три-четыре дня вообще ног почти что не было. А потом я все лучше и лучше себя чувствовал — с каждым днем и с каждой игрой. Думаю, сейчас состояние идеальное.

— То есть можно хоть завтра играть?

— Да хоть завтра.