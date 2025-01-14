Никита Филатов: «Ротенбергу сообщили, что в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива» его ждет отставка»
Бывший хоккеист Никита Филатов в своем Telegram-канале поделился инсайдом о будущем главного тренера СКА Романа Ротенберга.
По информации Филатова, перед матчами FONBET Чемпионата КХЛ с «Динамо» и «Локомотивом» главному тренеру СКА Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку. Питерская команда проиграла обе встречи — «Динамо» (4:5) и «Локомотиву» (3:4 ОТ).
Позднее Филатов добавил, что Ротенберг остается на посту главного тренера СКА.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев назвал информацию о возможной отставке Ротенберга фейком.
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