Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:50

Никита Филатов рассказал, почему решил завершить карьеру

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов рассказал, что у него были мысли вернуться в хоккей после завершения игровой карьеры.

«Кажется, что это было давно! Спустя два года после завершения карьеры появлялись мимолетные мысли по поводу того, чтобы вернуться в хоккей. В ВХЛ, например, были предложения, и из чемпионата Казахстана... Сейчас много времени и событий произошло в жизни. Особенно в последние два-три года все очень насыщенно у меня.

Плана на жизнь после хоккея не было. Все произошло спонтанно. Я не ожидал, что не получу предложения — контракт, на который тогда рассчитывал. Основной причиной завершения карьеры было то, что у меня должен был родиться первый ребенок.

Официальное предложение по контракту было где-то ближе к концу декабря — от двух команд ВХЛ. Скажем так, очень большая сумма по меркам «вышки», но раза в четыре меньше, чем мой последний контракт в КХЛ. Потом было предложение съездить на просмотр в КХЛ, но это уже не совсем состыковывалось, так как прошел запал», — цитирует экс-хоккеиста «РБ Спорт».

Филатов завершил карьеру в июне 2020 года, его последней командой стал «Салават Юлаев». Также нападающий выступал за ЦСКА, «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак», а в НХЛ — за «Коламбус» и «Оттаву». Сейчас бывший игрок работает генеральным менеджером клуба НМХЛ «Полет» из Рыбинска.

Источник: РБ Спорт
Никита Филатов
Хоккей
Читайте также
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Как футболисты отрывались на Новый год
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Популярное видео
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кожевников — о словах Пономарева про пьяный хоккей в СССР: «На воре шапка горит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 Северсталь 40 25 15 50
5 СКА 39 23 16 50
6 Динамо Мн 40 22 18 49
7 Динамо М 40 23 17 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 40 16 24 36
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 41 25 16 54
3 Ак Барс 38 24 14 50
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 40 13 27 37
10 Лада 37 15 22 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 40 8 32 21
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 14:00
Трактор – Амур
 - : -
3.01 17:00
СКА – ЦСКА
 - : -
3.01 17:00
Ак Барс – Лада
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
3.01 17:00
Куньлунь РС – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости