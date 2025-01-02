Никита Филатов рассказал, почему решил завершить карьеру
Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов рассказал, что у него были мысли вернуться в хоккей после завершения игровой карьеры.
«Кажется, что это было давно! Спустя два года после завершения карьеры появлялись мимолетные мысли по поводу того, чтобы вернуться в хоккей. В ВХЛ, например, были предложения, и из чемпионата Казахстана... Сейчас много времени и событий произошло в жизни. Особенно в последние два-три года все очень насыщенно у меня.
Плана на жизнь после хоккея не было. Все произошло спонтанно. Я не ожидал, что не получу предложения — контракт, на который тогда рассчитывал. Основной причиной завершения карьеры было то, что у меня должен был родиться первый ребенок.
Официальное предложение по контракту было где-то ближе к концу декабря — от двух команд ВХЛ. Скажем так, очень большая сумма по меркам «вышки», но раза в четыре меньше, чем мой последний контракт в КХЛ. Потом было предложение съездить на просмотр в КХЛ, но это уже не совсем состыковывалось, так как прошел запал», — цитирует экс-хоккеиста «РБ Спорт».
Филатов завершил карьеру в июне 2020 года, его последней командой стал «Салават Юлаев». Также нападающий выступал за ЦСКА, «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак», а в НХЛ — за «Коламбус» и «Оттаву». Сейчас бывший игрок работает генеральным менеджером клуба НМХЛ «Полет» из Рыбинска.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|41
|25
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|3
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|38
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|14
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|3.01
|14:00
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Трактор – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
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СКА – ЦСКА
|- : -
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|3.01
|17:00
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Куньлунь РС – Витязь
|- : -