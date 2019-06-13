Никита Феоктистов подписал контракт с минским "Динамо"

Нападающий Никита Феоктистов заключил однолетнее двустороннее соглашение с минским "Динамо", сообщает официальный сайт белорусской команды. В прошедшем сезоне 28-летний белорус выступал за "Адмирал", где провел 34 матча и набрал 6 (3+3) очка.

В мае 2019-го Феоктистов помог сборной Белоруссии выйти в элитный дивизон чемпионата мира. На счету нападающего три шайбы: в ворота Литвы, Венгрии и Казахстана.

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👉🏻 https://t.co/uu92RZLXRP pic.twitter.com/SwL6lal2as — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 13 июня 2019 г.