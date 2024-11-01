Никита Дыняк заявил, что «Ак Барс» никогда не был середнячком

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил уровень нынешнего состава казанской команды.

«Ак Барс» никогда не был середнячком, в каком бы составе мы ни играли. Наш клуб — это бренд, команда великих достижений. Все игроки, приходящие в систему «Ак Барса», прекрасно осознают ответственность, которая на них накладывается», — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» в 18 матчах набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.