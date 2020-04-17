Никита Беспалов: «Знарок поменял характер команды»

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

— Не буду скрывать: я хотел остаться в «Спартаке» и рад, что мы пришли к согласию по новому контракту, — цитирует вратаря официальный сайт москвичей.

— Вы в целом довольны, как прошел для вас минувший сезон?

— Думаю, нет таких спортсменов, кто абсолютно доволен. Всегда хочется большего. Могу сказать, что у меня нет полного удовлетворения этим сезоном. Мы не прошли первый круг, от этого факта никуда не денешься. Нам было по силам переиграть «Динамо». Но получилось так, как получилось. Так что есть неудовлетворенность, есть недосказанность.

— Вы первый сезон работали под руководством Олега Знарка. Поделитесь впечатлениями.

— У меня только позитивные впечатления. Ему удалось создать сплоченный коллектив. Поменялся характер команды, все ребята бились друг за друга. Парни выжимали из себя по-максимуму. Олег Валерьевич прекрасно видит, кто работает, а кто не работает. Кто не работал на льду, тот и не играл. У нас требовательный тренер, и это здорово. Мне очень приятно находиться в команде, которую возглавляет такой тренер.