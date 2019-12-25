Никита Беспалов: «Ждал матча с «Сибирью» специально»

Голкипера «Спартака» Никита Беспалов остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:0).

— Спасибо новосибирцам за встречу, отлично встретили меня. Великолепная атмосфера, как, впрочем, и всегда, — цитирует Беспалова официальный сайт КХЛ. — Ждал этого матча специально. Вчера сказали, что играть буду я, так что это не было сюрпризом.

Знали, что «Сибирь» начнет быстро, в скоростной хоккей. Но, как видите, наши ребята были готовы к такому повороту событий. Мы навязали «Сибири» свою игру, и на протяжении долгого времени моментов у наших ворот вообще не было. В третьем периоде немного где-то расслабились, но выстояли. Спасибо команде и болельщикам.