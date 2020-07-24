Никита Беспалов: «К сезону подойдут все в разной форме»

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов рассказал, как проходят тренировки в условиях повышенной безопасности из-за коронавируса.

— Да, как только заходишь на информационные сайты, сразу натыкаешься на новости про коронавирус, — цитирует Беспалова официальный сайт красно-белых. — У нас много ребят заболело, поэтому не понаслышке знаю, что это такое. Каждый может оказаться в этих списках. Конечно, неприятная ситуация, но самое страшное, что ты готовился к сезону, а в итоге этот вирус тебя выбивает из колеи. Выходит, все, что ты делал летом, все твои старания, просто напрасны. По сути придется заново готовиться, а некоторые ребята даже уже и подготовиться не успеют. И к сезону подойдут все в разной форме. Кто и как быстро оправится от этой болезни, неизвестно.

— В связи с этим нет ощущений, что и чемпионат может скомканным получится?

— Наверняка так и будет. Главное, чтобы чемпионат стартовал, хочется, чтобы мы все не остались без хоккея, потому что это будет удар ниже пояса и для игроков, и для болельщиков. Конечно, команды будут в разных физических кондициях. Но что делать? Такое испытание дает нам жизнь.

— С учетом того, что «Спартак» в оптимальном составе соберется еще, наверное, не скоро, как нормально подготовиться к сезону?

— К нам пришло очень много именитых, талантливых ребят, у которых много за спиной и побед, и достижений. Хороший состав подбирается, но, к сожалению, сейчас непонятная ситуация. Я, если честно, не знаю, как все сложится. Те, кто не заболели, будут вылезать на своей физической подготовке, а те, кто придут позже, будут за счет мастерства играть. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята поскорее поправились.

— Вы не ловили себя на такой странной мысли, что, может быть, лучше сейчас переболеть, чтобы было спокойнее дальше?

— Да, все правильно. Мы в семье три месяца сидели дома на самоизоляции, и вот сейчас началась проблема с заражением. Когда поехал на сборы, жене сказал, что лучше сразу переболеть этой гадостью. Опять же здесь есть и второй вариант, так как говорят, что можно заболеть повторно. Тут не знаешь, что делать и как быть дальше, пытаешься себя максимально защитить. Непонятно, кого этот вирус возьмет, а кого — нет. Вроде все ходили здоровые, но как начало косить...