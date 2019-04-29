Вратарь "Спартака" Никита Беспалов отметил, что крсно-белые получат больший стимул к работе в предстоящем сезоне под руководством главного тренера Олега Знарка.

В понедельник Знарок был назначен главным тренером. Соглашение с 56-летним специалистом заключено по схеме "1+1" - на один сезон с возможностью продления еще на год.

- Я с Олегом Валерьевичем ранее не был знаком, впервые буду его подопечным, но ожидания только самые хорошие - любой спортсмен с удовольствием поработал бы с таким титулованным и именитым тренером, как Знарок, - цитирует ТАСС Беспалова. - Сложно сказать, что работа с ним даст конкретно мне как хоккеисту, но сама команда получит еще больший стимул к работе в следующем сезоне, ведь будет еще большая ответственность.

Знарок - тренер очень высокого уровня, и каждый игрок под его руководством только прибавит. Мы наслышаны, что у него будут тяжелые сборы, но мы готовы и с энтузиазмом смотрим на предстоящий сезон. Думаю, под руководством нового тренерского штаба мы сможем показать лучший хоккей, и, возможно, будут поставлены еще более высокие задачи на новый сезон, чем просто попадание в плей-офф.