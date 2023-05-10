Никишин, Радулов и Яшкин номинанты на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ представляет номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

По итогам опроса в тройку лучших попали Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА, Александр Радулов из «Ак Барса».

Защитник Никишин провел за СКА 65 матчей в регулярке и 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, переписал рекорды результативности для российских игроков обороны.

Нападающий «Ак Барса» Радулов в регулярном чемпионате сыграл 62 матча и набрал 57 (25+32) очков. По итогам регулярки он стал третьим бомбардиром во всей лиге.

Форвард СКА Яшкин провел за команду 67 матчей, набрал 62 (40+22) очка. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 18 мая 2023 года.