Никишин: «Понравился ЦСКА — быстрая, активная команда»

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:4 ОТ).

— Тяжелая игра, поначалу было наше преимущество, потом соперник сравнял, давление с их стороны было, в концовочке могли и пропустить, — приводит слова Никишина «РБ Спорт». — Но хорошо, что все закончилось так, всех с победой, ребята — молодцы, надо просто сделать выводы.

— Выходя вперед, СКА отдавал сопернику инициативу. Думали, преимущества хватит?

— Нет. Ребята старались сыграть больше по счету, когда не надо рисковать. Но скользкий счет приводит к тому, что приходится обороняться. ЦСКА хорошо давил, не надо было такого допускать.

— Как вам нынешний ЦСКА?

— Многих игроков знаю, мне понравилась команда — быстрая, играют активно что в атаке, что в обороне.

СКА занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 23 очка. ЦСКА с 20 очками — на шестой строчке.