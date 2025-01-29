Никишин восстановился после сотрясения мозга и сыграет со «Спартаком»

Капитан СКА защитник Александр Никишин примет участие в игре против «Спартака» и в Матче звезд, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что хоккеист прошел все необходимые медицинские обследования и уже вернулся к тренировкам с полным контактом.

Никишин получил сотрясение 22 января в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2) после столкновения с нападающим ярославцев Максимом Шалуновым.

В нынешнем сезоне защитник набрал 29 (11+ 18) очков в 43 играх.