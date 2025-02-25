Никишин побил рекорд Калинина по шайбам в КХЛ для защитников СКА

Защитник СКА Александр Никишин отличился в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».

23-летний россиянин забросил 47-ю шайбу за команду и побил рекорд Дмитрия Калинина по шайбам для защитников за петербуржцев в КХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Никишин выступает за СКА с сезона-2022/23. В этом сезоне на его счету 40 (15+25) очков в 53 играх.