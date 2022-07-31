Никишин и Яшкин прибыли в расположение СКА

Новички СКА Александр Никишин и Дмитрия Яшкин прибыли в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

31 июля стало известно о том, что СКА и «Спартак» договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации московский клуб получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

25 июля СКА получил права на Дмитрия Яшкина и подписал с ним контракт. Петербургский клуб обменял нападающего из «Динамо» на денежную компенсацию. Контракт форварда со СКА рассчитан на один сезон.