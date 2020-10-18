Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после победы над московским «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Тяжелая игра, не хватало эмоций, — сказал Никитин. — Парни вытаскивали все из себя, и, думаю, за это были вознаграждены.

Серия игр с топ-соперниками? Здесь много нюансов. Самое главное — игровая дисциплина, которая позволяет получать нагрузку всем хоккеистам. В таких затяжных сериях это очень важно.

Выход Киселевича на большинство «четыре на три»? Мы их вместе с Рыковым наигрываем с бригадой Шалунова. Поэтому никакой заготовки не было. Просто увидели, что Богдан был свежее, и у него шла игра.

Большинство складывается из нюансов: точные броски, помеха перед вратарем, подборы. Как правило, чего-то одного не хватает, когда не получается забить. Иногда все получается, но вратарь здорово играет. Это же не конвейер на заводе. Чем больше работаешь над деталями, тем больше шансов, что будет получатся. (Михаил Скрыль)