«Никакой паники. Ящик водки уже купил». Хоккеист ЦСКА рассказал о ситуации с коронавирусом

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о подготовке команды ко второму раунду плей-офф КХЛ.

— Слышали, что «Барыс» снимается с чемпионата, и теперь КХЛ осталась не только без зрителей, но и без двух участников.

— Слышал. Спокойно, готовимся в штатном режиме. От нас ничего не зависит.

— Обидно, что «Динамо» не снялось?

— Почему?

— Потому что СКА и «Сибирь» автоматически в третьем раунде.

— Давайте шесть команд сыграют по кругу, и закончим турнир.

— Ждете решения КХЛ? Ведь от него зависят планы многих.

— Конечно, жду, как и все. Нужно уже определится: либо да, либо нет.

— У вас нет никакой паники?

— Нет, я спокоен. Ящик водки уже купил, так что я готов (смеется).

— Болельщиков, скорее всего, не пустят на арену, только по ТВ будут смотреть.

— Это совсем не мотивирует. Нужно чувствовать энергетику болельщиков. То, как они кричат и поддерживают. Хоть миллионы будут смотреть матчи по телевизору — это не поможет.

— Если КХЛ скажет перенести матчи на май-июнь, а контракты у всех заканчиваются 30 апреля — это станет проблемой для хоккеистов?

— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Будем общаться с руководителями. Может, решим продлевать контракты.

— Разбираете слабые и сильные стороны «Динамо»?

— Готовимся в штатном режиме, потихоньку разбираем.

— Как нейтрализовать звено Шипачева?

— Ну, давайте я вам сейчас все расскажу.

— «Спорт-Экспресс» проводил голосование — 60 процентов игроков за остановку чемпионата. Как бы вы ответили?

— Не скажу. Я вчера ответил на этот анонимный опрос (улыбается).

— Как изменился ваш быт из-за коронавируса?

— Я просто не думаю об этом. Живу, как обычно. Но руки я мыл всегда. Так что, все нормально.

— У вас такое же настроение, как у Андрея Миронова, что мы не боимся и будем продолжать играть, или есть осознание того, что происходит?

— Конечно, у меня есть осознание. Я не буду выражаться, как Андрей Миронов. Это его мнение. У меня оно немного другое. (Алена Гребенькова)

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.