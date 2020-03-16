«Никакой паники. Ящик водки уже купил». Хоккеист ЦСКА рассказал о ситуации с коронавирусом
Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о подготовке команды ко второму раунду плей-офф КХЛ.
— Слышали, что «Барыс» снимается с чемпионата, и теперь КХЛ осталась не только без зрителей, но и без двух участников.
— Слышал. Спокойно, готовимся в штатном режиме. От нас ничего не зависит.
— Обидно, что «Динамо» не снялось?
— Почему?
— Потому что СКА и «Сибирь» автоматически в третьем раунде.
— Давайте шесть команд сыграют по кругу, и закончим турнир.
— Ждете решения КХЛ? Ведь от него зависят планы многих.
— Конечно, жду, как и все. Нужно уже определится: либо да, либо нет.
— У вас нет никакой паники?
— Нет, я спокоен. Ящик водки уже купил, так что я готов (смеется).
— Болельщиков, скорее всего, не пустят на арену, только по ТВ будут смотреть.
— Это совсем не мотивирует. Нужно чувствовать энергетику болельщиков. То, как они кричат и поддерживают. Хоть миллионы будут смотреть матчи по телевизору — это не поможет.
— Если КХЛ скажет перенести матчи на май-июнь, а контракты у всех заканчиваются 30 апреля — это станет проблемой для хоккеистов?
— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Будем общаться с руководителями. Может, решим продлевать контракты.
— Разбираете слабые и сильные стороны «Динамо»?
— Готовимся в штатном режиме, потихоньку разбираем.
— Как нейтрализовать звено Шипачева?
— Ну, давайте я вам сейчас все расскажу.
— «Спорт-Экспресс» проводил голосование — 60 процентов игроков за остановку чемпионата. Как бы вы ответили?
— Не скажу. Я вчера ответил на этот анонимный опрос (улыбается).
— Как изменился ваш быт из-за коронавируса?
— Я просто не думаю об этом. Живу, как обычно. Но руки я мыл всегда. Так что, все нормально.
— У вас такое же настроение, как у Андрея Миронова, что мы не боимся и будем продолжать играть, или есть осознание того, что происходит?
— Конечно, у меня есть осознание. Я не буду выражаться, как Андрей Миронов. Это его мнение. У меня оно немного другое. (Алена Гребенькова)
Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.