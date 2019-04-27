Президент "Авангарда" Максим Сушинский дал комментарий по ситуации с потенциальным открытием РУСАДА дела против представителей "Авангарда" - главного тренера Боба Хартли, врача Дмитрия Батушенко и нападающего Дениса Зернова.

По данным "СЭ", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.

- РУСАДА прислали нам запрос, мы готовим ответ, - отметил Сушинский. - Никаких конкретных обвинений против нас не выдвинуто, никаких положительных допинг-проб ни у кого нет. Сейчас мы видим лишь одни домыслы. Поэтому не обращаем внимание на слухи, работаем в штатном режиме. (Игорь Еронко)

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