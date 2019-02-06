Невероятное выступление МакSим на матче "Спартака". Видео

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Сочи" (3:1) для болельщиков выступила певица МакSим со своим хитом "Знаешь ли ты". Вместе с ней песню исполнили болельщики красно-белых, для которых она стала гимном.
Напомним, что "Спартак" после победы обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.
Песня, ставшая красно-белым хитом. Слова, которые все знают наизусть. Вы понимаете, про что мы. Полная версия выступления МакSим в "Парке Легенд". И десятитысячный хор "Спартака"! pic.twitter.com/s2wCIcubaY– Spartak Moscow (@spartak_hc) 6 февраля 2019 г.
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