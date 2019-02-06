Невероятное выступление МакSим на матче "Спартака". Видео

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - "Сочи" (3:1) для болельщиков выступила певица МакSим со своим хитом "Знаешь ли ты". Вместе с ней песню исполнили болельщики красно-белых, для которых она стала гимном.

Напомним, что "Спартак" после победы обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.